Frederik Van Lierde s'impose à l'Ironman de Nice pour la 5e fois

Frederik Van Lierde s'est imposé pour la cinquième fois de sa carrière sur l'Ironman de Nice, dimanche dans le Sud de la France. Le triathlète de Menin, 39 ans, a couvert ce triathlon complet (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied) en 8h25:22. Il avait déjà remporté l'épreuve en 2011, 2012, 2013 et 2017 et égale ainsi le record du nombre de victoires détenu par l'Espagnol Marcel Zamora Perez, vainqueur sur les 5 éditions successives entre 2006 et 2010.