François Gabart remporte "The Bridge" à New York devant Francis Joyon

A bord de son bateau dernier cri, François Gabart (Macif) s'est offert The Bridge, après une traversée de l'Atlantique en équipage en 8 jours et 31 minutes. Il est arrivé lundi à 13h31 heures locales (19h31 belges) sous le pont Verrazano à New York après avoir pris le départ à Saint-Nazaire en France le 25 juin. C'est la première des courses à la voile mettant aux prises les plus grands trimarans de la planète.