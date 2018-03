Formule 1: Stoffel Vandoorne se dit "plus confiant et plus relax"

Les essais d'avant-saison ont fait souffler un vent d'optimisme que le pilote belge espère voir concrétiser sur la piste, dès dimanche pour le Grand Prix d'ouverture à Melbourne, en Australie. McLaren a certes peu roulé lors des derniers essais en Catalogne suite à une série de défaillances, mais se veut en effet résolument confiant après des chronos honorables.

Avec un nouveau bloc moteur développé par Renault, McLaren se veut compétitif, peut-être pas pour conquérir le titre suprême, mais la MCL33 aura des possibilités à faire valoir. "Avec tous les développements en cours depuis six mois, nous sommes très impatients de voir à l'oeuvre cette McLaren Renault MCL33 sur la piste à Melbourne", a confié Eric Bouiller, le patron de l'écurie. "Mais personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, nous ne le saurons qu'une fois la course terminée dimanche. Nous ne nous attendons pas à des miracles, mais nous allons tout donner pour ce week-end."

"Maintenant que j'ai une saison complète en F1 derrière moi, je suis plus confiant et plus relax", a confié de son côté le Courtraisien sur le site de son équipe alors que toute l'écurie McLaren est arrivée lundi à Melbourne. "J'ai beaucoup travaillé tout l'hiver et j'ai passé beaucoup de temps avec les ingénieurs. Il y a encore beaucoup à apprendre et l'ensemble de la monoplace est quand même différent de l'an dernier. Je suis curieux aussi de voir ce premier Grand Prix avec le halo (le système de protection frontale du cockpit rendu obligatoire par la Fédération internationale de l'automobile, ndlr). Je suis impatient de commencer. C'est le début d'un nouveau challenge. Je veux profiter au maximum de notre temps sur la piste vendredi pour bien se préparer aux conditions de la piste pour le week-end".

Stoffel Vandoorne a démarré sa carrière en monoplace par un titre en F4 Eurocup 1.6 series. Il a commencé à se faire une réputation en remportant l'Eurocup Formula Renault 2.0 en 2012. En 2015, Vandoorne a été sacré champion en GP2 alors qu'il devenait pilote d'essai chez McLaren. En 2016, il s'engage avec Honda en Super Formula series au Japon à l'affut d'une opportunité toujours chez McLaren. C'est ainsi qu'il remplace Fernando Alonso, blessé, au Grand Prix du Bahrein le 3 avril 2016, où il termine 10e, prenant un point au championnat du monde. L'an dernier, pour sa première saison complète au volant d'un McLaren récalcitrante, Stoffel Vandoorne a terminé 16e du classement des pilotes avec 13 points au compteur. Ses meilleurs résultats furent une 7e place à Singapour et en Malaisie. Il a terminé 14 de ses 20 Grands Prix.