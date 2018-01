EyeSea, le projet original de Denis Van Weynbergh au départ du Vendée Globe 2020

Beaucoup en ont sûrement rêvé au moins une fois. Mais à part Patrick de Radiguès, non classé en 1996-1997 pour cause d'escale en Australie, puis contraint à l'abandon lors de l'édition suivante, aucun skipper belge n'a jamais véritablement plongé dans le projet a priori irréalisable pour un compatriote, d'être au départ du Vendée Globe, la prestigieuse course à la voile en solitaire sans assistance autour du monde.