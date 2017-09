Evi Van Acker met un terme à sa carrière

Van Acker, numéro un mondiale de laser-radial, a participé trois fois aux Jeux olympiques. Huitième en 2008 à Pékin, elle a décroché le bronze en 2012 à Londres. Malade à Rio l'année dernière, elle n'a terminé que quatrième.

Ce podium manqué a pesé lourd pour Van Acker, qui avait déjà hésité à poursuivre sa carrière. Elle a finalement repris la compétition et le mois dernier, la Gantoise a terminé deuxième au Mondial d'Ijsselmeer, aux Pays-Bas. Une déception, vu l'annulation de la dernière régate pour manque de vent, qui l'a empêchée de lutter jusqu'au bout pour l'or.

"Une décision mûrement réfléchie"

"J'ai le sentiment de ne pas pouvoir continuer pendant trois ans. J'ai longuement réfléchi et je suis contente de ma décision. La pratique du sport de haut niveau est quelque chose de personnel", a ajouté la numéro un mondiale de laser-radial.

La relève sera assurée par les talentueuses Emma Plasschaert et Maité Carlier. "Je suis fière des jeunes Belges présentes sur le circuit. J'ai toujours essayé d'être un exemple et de représenter mon pays du mieux possible. J'ai désormais opté pour une autre vie mais la voile restera toujours ma passion", a ajouté la triple championne d'Europe.

"Je n'ai pas encore réfléchi à ce qui allait suivre", a ajouté la Gantoise. "Il est temps d'écrire un nouveau chapitre de ma vie et j'ai assez de capacités pour faire de belles choses à un autre niveau que celui du sport."

Van Acker est bio-ingénieur en sciences des aliments et possède un baccalauréat en chimie.

"Un emblème pour la voile et le sport de haut niveau"

Présent à Wetteren lors de la conférence de presse d'Evi Van Acker, le ministre flamand des Sports Philippe Muyters (N-VA) a salué "un emblème pour la voile et le sport de haut niveau en Flandre".

"On ne peut avoir que du respect à son égard. Lorsque l'on voit son palmarès, il s'agissait bien de sport au plus haut niveau chez Evi. Mais sa personnalité et sa persévérance sont aussi remarquables. La manière dont elle a combiné cela avec ses études d'ingénieur biologiste, c'est aussi une réussite exceptionnelle. Elle a été un emblème pour la voile et le sport de haut niveau en Flandre", a affirmé M. Muyters.

"Elle ne rêvait plus du Japon"

"Je la comprends complètement. Elle ne rêve plus du Japon et dans ce cas, elle ne peut pas continuer comme athlète de haut niveau", a précisé Wil van Bladel, l'entraîneur néerlandais de la navigatrice gantoise.

"Son niveau de motivation pour être athlète de haut niveau est actuellement trop bas. Elle a tout donné entre les Jeux de Pékin en 2008 et ceux de Rio en 2016. Cela lui a coûté beaucoup d'énergie", a poursuivi Van Bladel.

L'année dernière, Van Acker a terminé quatrième à Rio. "Après cela, elle aurait bien voulu devenir championne du monde pour finir sur une note positive. La deuxième place, c'était beau aussi et elle peut arrêter en étant première au classement mondial. Elle ne rêve plus du Japon. Nous avons beaucoup parlé de sa décision. Mais à un moment donné, elle a déclaré avec toute sa conviction qu'elle arrêtait. Si elle n'est plus à 100%, c'est une décision très judicieuse et je l'appuie totalement."

