Evi Van Acker 2e après les deux premières régates des championnats du monde

Quatrième de la première régate du jour, Evi Van Acker a pris la 3e place dans la seconde pour se position au deuxième rang au général avec 7 points pour 5 à la Slovène Kim Pletikos, en tête.

Après une première régate à la 11e place, Maité Carlier, 21 ans, est arrivée 4e dans la seconde pour une 8e place au général avec 15 points. Emma Plasschaert, 23 ans, s'est classée 32e et 6e et figure en 29e position (38 points).

Ce sont 100 skippers issus de 45 pays qui en découdront durant une semaine jusqu'à samedi avec 12 régates au programme (deux par jour). La crème de la voile dans cette classe olympique est là avec la championne olympique et les trois dernières championnes du monde. La Néerlandaise Marit Bouwmeester, sacrée à Rio et championne du monde à Santander en 2014 (son second titre après 2011 à Perth), la Danoise Anne Marie Rindom, couronnée aux Mondiaux de 2015 à Al Musannah (Oman) et la Britannique Alison Young, tenante du titre (conquis à Nayarit, au Mexique), sont autant de rivales de premier plan pour Evi Van Acker, numéro 1 mondiale.

La Gantoise, 31 ans, trois fois championne d'Europe, fut vice-championne du monde en 2011 et en bronze en 2014 et 2015.