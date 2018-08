Euro d'athlétisme: Thiam doit s'accrocher, les Borlée à la conquête d'une médaille

Thiam a bouclé sa première journée de l'heptathlon avec un total de 3.930 points, 126 en dessous de son record personnel, alors que Katarina Johnson-Thompson, bien plus rapide sur le demi-tour de piste, 22.88 (1.091 points), en a accumulés 4.017.

Vendredi, la Namuroise commencera, avec Hanne Maudens et Noor Vidts, par le saut en longueur à partir de 10h50. Deux heures plus tard, elle poursuivra avec le lancer du javelot. C'est à l'issue du 800 mètres (20h20) que l'on connaîtra la championne européenne.

A partir de 10h30, Ben Broeders et Arnaud Art débuteront par les qualifications au saut à la perche. Manon Depuydt (11h25) et Elise Vanderelst (12h00) espèrent surtout engranger de l'expérience dans les séries du 200 et du 1.500 mètres respectivement.

En début d'après-midi, les athlètes prendront le départ du 4x400m. A 13h15, l'équipe belge des Tornados se placera couloir 4 pour accomplir un nouvel exploit contre les Espagnols, favoris pour la médaille d'or, selon leur entraîneur Jacques Borlée. Les dames (Cheetahs) courront à partir de 13h51, couloir 6, sans compter sur l'aide de Margo Van Puyvelde, blessée.

Michael Obasuyi, 18 ans, lancera la soirée à 19h10 en demi-finale du 110m haies. Il a été repêché en raison du forfait d'un concurrent directement qualifié.

Hanne Claes est attendue vers 20h50 en finale du 400m haies. Elle s'élancera du couloir 7.

Un quart d'heure plus tard, c'est Kevin (couloir 1) et Jonathan Borlée (couloir 4) qui tenteront de décrocher une médaille en finale du 400m. C'est la première fois depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012 que les deux frères s'alignent en finale d'un grand tournoi. Le favori Matthew Hudson-Smith démarrera entre les deux Belges (couloir 3).

A 21h50, la soirée se terminera avec la finale du 1.500m, dans laquelle Ismael Debjani représentera la Belgique.