En Thaïlande, les seniors rêvent d'or pour leurs premiers jeux nationaux

Malgré le soleil brûlant d'avril, ils sont des centaines de sportifs de plus de 60 ans sur le stade dans la province de Nan dans le nord de la Thaïlande pour cet événement organisé par le gouvernement pour promouvoir l'activité physique des plus âgés. "J'ai vu beaucoup de gens de mon âge alité tout le temps et je ne voulais pas finir comme ça, alors j'ai commencé à m'entraîner", expli...