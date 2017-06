Eddy Casteels, le sélectionneur national: "je suis jaloux des Belgian Cats"

Eddy Casteels a salué aussi la performance des Belgian Cats, revenues bronzées de l'Euro féminin à Prague dimanche. "Je suis jaloux des Belgian Cats", a plaisanté le sélectionneur national jeudi en conférence de presse à Bruxelles. "Pour leur première participation depuis dix ans à l'Euro, elles montent sur le podium. C'est fantastique pour ces filles, c'est fantastique pour le basket belge. Elles ont fait mieux que nous."

Dans un groupe avec la Grande-Bretagne, la Lettonie, la Russie, la Turquie et la Serbie, Eddy Casteels a mis en garde contre l'excès de confiance face aux Britanniques ou aux Lettons. "Vous savez, la Lettonie a des joueurs qui ont, tous, disputé l'Euroligue. Et chez nous ? Aucun. Mais cela m'est égal. Je veux que nous montrions que ce n'est pas un critère. Je veux montrer que nous avons des joueurs ayant le niveau de l'Euroligue. Et je veux plus, toujours plus."

Pour son premier Euro en 2011, la Belgique n'avait pu gagner un match, finissant 9e et 13e ensuite, au deuxième tour il y a deux ans à Lille, aux portes des quarts de finale. "Nous nous sommes qualifiés pour un Euro, nous y avons joué, mais je veux plus maintenant", a martelé Eddy Casteels. "Je veux performer. Et je crois aux vertus de la préparation. Les performances se font grâce à la préparation qui doit être intense, dure et longue. C'est mon credo."

Vingt-quatre joueurs ont été pré-sélectionnés. Quatorze d'entre-eux seront sur le pont dès le 15 juillet. Certains d'entre eux rejoindront un noyau de dix "cadres", pour former un groupe de 16 au premier août. Au 15 août, la sélection des 12 Belgian Lions pour l'Euro sera connue.