Eddy Casteels juge l'élimination des Belgian Lions "très dure"

"Cela me fait très mal personnellement", a commenté Eddy Casteels, très déçu. "Pendant un an, j'ai tout donné pour être prêt. Nous nous sommes entraîné dans des conditions très difficiles, typiques de notre petit pays, cela ne me dérange pas. Mais c'est dur."

Axel Hervelle ne pouvait masquer sa déception non plus. "Je suis déçu, personnellement aussi. Je n'ai jamais réussi à atteindre le niveau que l'équipe attendait de moi".

"Le but était de se qualifier, ce n'est pas le cas, c'est un échec", lâchait de son côté Pierre-Antoine Gillet.

Eddy Casteels voulait tout de même retenir l'un ou l'autre point positif à commencer par la présence de Sam Van Rossom trois mois après son opération au genou. "Il nous a tellement apporté malgré tout, et j'en suis très content. D'autres garçons ont aussi démontré qu'ils avaient leur place dans un championnat d'Europe. Nous avons notre place ici. Nous pouvons soutenir la comparaison et nous devons à présent franchir un pas supplémentaire", a conclu le coach national.

Les détails ont décidé de la qualification

Comme lors de ses deux autres défaites face à la Russie et la Lettonie, les Belges d'Eddy Casteels ont tenu la dragée haute à leurs adversaires, mais les détails ont fait pencher la balance en faveur de la Turquie.

"Nous avons commis quelques erreurs qui nous ont coûté cher", analysait Pierre-Antoine Gillet. "Nous réussissions presque à jouer le match que nous voulions jouer, mais les petits détails ont décidé de l'issue de la partie. Nous avons peut-être manqué de lucidité en fin de rencontre. Nous revenons plusieurs fois à hauteur de la Turquie, mais ce fut trop juste à la fin en défense et ils en ont profité pour planter un important trois points notamment. Certaines pertes de balle nous ont fait très mal aussi. C'est sûr aussi que la fatigue, tant physique que mentale, a pesé"

Au contact avec notamment une bombe et un panier de Sam Van Rossom pour faire 60 partout, la Belgique a encaissé un 18 à 5 dans le money-time. "Ils ont réussi à stopper quelques-unes de nos attaques dans les dernières minutes, ce que nous n'avons pas pu faire", regrettait Sam Van Rossom. "Ce qui ne veut pas dire que nous avons un problème à défendre jusqu'au bout des 40 minutes. C'est vrai que l'on prend 18 points en un peu plus de cinq minutes, mais nous avons aussi tenté le tout pour le tout à la fin. Mais tant contre la Russie que contre la Turquie, nous avons bien mis de l'intensité en défense".

Eddy Casteels, très déçu, savait aussi que ce sont les petits détails qui ont fait la différence. "Aujourd'hui, nous avons très bien joué pendant 37 minutes, je ne peux rien reprocher à mon équipe. Nous avons tout donné", a ajouté le coach national.

Russie, Lettonie, Serbie et Turquie sont qualifiés pour les 8es de finale. La Belgique et la Grande-Bretagne sont éliminées dans ce groupe D. Les Belgian Lions disputeront un dernier match face aux Serbes, vice-champions olympiques jeudi. La Serbie peut encore terminer en tête de la poule.