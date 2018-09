Du sport au bout des joysticks

Des salles pleines à craquer, des prize money qui n'en finissent plus de grimper, une professionnalisation galopante, des médias qui s'y intéressent de plus en plus et des multinationales qui investissent massivement. Bienvenue dans le monde de l'e-Sport. Et si l'avenir du sport se jouait derrière un écran ?