Dohmen: "Le système des play-offs est cruel, mais il faut l'accepter"

Le Waterloo Ducks n'a plus remporté de titre depuis 2014 et une finale face au Dragons. Les Anversois disputent leur huitième finale en 9 éditions et sont en quête de leur dixième titre de champion de Belgique, le quatrième consécutif.

Le Watducks a terminé largement en tête de la compétition régulière, avec 14 points d'avance sur le Dragons. Ils pourront voir le titre leur échapper à l'issue de cette double confrontation, via le système des play-offs. "C'est beau pour les supporters, c'est la magie des play-offs", a commenté John-John Dohmen lundi lors d'une conférence de presse à Boom. "C'est cruel de se dire que le titre peut nous échapper à cause de deux moins bons matches mais il faut l'accepter. Il faudrait donner un avantage plus conséquent au premier, par exemple jouer les deux matches à domicile ou ne devoir en gagner qu'un des deux."

Privés d'Europe depuis 2015 où ils avaient perdu en huitièmes de finale, les Ducks veulent engranger de l'expérience dans cette compétition. "L'année prochaine, le but sera de faire mieux qu'avant, réaliser une vraie performance. Il faut avoir l'expérience des gros matches et je suis sûr que dans 2 ou 3 ans, nous pourrons faire quelque chose de grand", déclare Dohmen.

L'équipe féminine des Ducks, en quête de son premier titre, disputera sa finale de play-offs face à l'Antwerp. "Pour l'instant, nous restons concentrés sur notre rencontre et ne nous soutenons pas trop mutuellement, mais il est clair que si l'une des deux équipes remporte le titre, nous ferons la fête au club avec les supporters", selon Dohmen.

John-John Dohmen, capitaine du WatDucks et des Red Lions, a été élu meilleur joueur du monde en 2017 et a remporté avec l'équipe nationale la médaille d'argent lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016.