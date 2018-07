Dix-neuf gymnastes représenteront la Belgique à l'Euro artistique

L'annonce avait reportée de quinze jours, en raison du Mondial de football.

L'équipe féminine qui concourra les 2, 4 et 5 août sera emmenée sans surprise par Nina Derwael (Hasselt). La championne d'Europe des barres asymétriques sera entourée de la nouvelle venue Maellyse Brassart (Herseaux) et deux valeurs sûres, Axelle Klinckaert (GymMAX) et Senna Deriks (Gymgroep). Rune Hermans, titulaire habituelle, a été laissée au repos donc l'équipe n'aura pas de remplaçante.

Son homologue masculine, qui sera en action les 9, 11 et 12 août, est composée de Maxime Gentges (Gym Club Malmédy), Dennis Goossens (Waasmunster), Noah Kuavita (Silok Deurne), Luka Van den Keybus (St-Nicolas-Waes), Jonathan Vrolix (Olympia Houthalen). Le réserviste est Florian Landuyt (Sportac Deinze).

Les juniors disputent aussi leur Euro. Les filles seront en action les 3 et 5 août avec une formation composée de Stacy Bertrandt (Varsenare), Margaux Daveloose (Varsenare), Fien Enghels (Grammont), Lisa Vaelen (De Gympies Keerbergen) et Jade Vansteenkiste (Izegem).

Les garçons seront en compétition les 10 et 12 août. Justin Pesesse (La Vaillante Tubize), Mattis Bouchet (Lauwe), Ward Claeys (Lauwe), Nicola Cuyle (Izegem) et Liam De Smet (Nijlen) ont été appelés. Les éventuels remplaçants sont Victor Martinez (Gym Club Malmedy) et Glen Cuyle (GymFed).