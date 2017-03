Dirk Nowitzki 6e joueur à marquer 30.000 points

La star d'Oklahoma City, Russell Westbrook, s'est déchaîné avec 58 points au compteur. Le Thunder n'en pas moins perdu à Portland 126-121. Washington a émergé à Phoenix, 127-131, d'une rencontre spectaculaire dominée par John Wall, le meneur des Wizards, auteur de 25 points et de 13 passes décisives.

Mark Cuban, le propriétaire-milliardaire des Dallas Mavericks, n'a pas pu retenir ses larmes. Holger Geschwinder, son mentor qui a accompagné Nowitzki du club bavarois de Würzburg au sommet de la NBA, non plus.

Peu avant la fin de la deuxième période, ils ont assisté à un moment historique: avec l'un de ses emblématiques "fadeaways", Nowitzki est devenu le sixième joueur de l'histoire à atteindre les 30.000 points. Il a rejoint cinq légendes de la NBA dans ce club très fermé: Kareem Abdul-Jabbar (38.387 points), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) et Wilt Chamberlain (31.419). Il compte 30.005 points.

L'événement a été salué avant même la fin de la rencontre par le grand patron de la NBA, Adam Silver. "Avec ce nouvel exploit, il a conforté encore plus un statut qui en fait l'une des meilleurs joueurs de l'histoire", a déclaré le "commissioner" de la NBA à l'égard sans doute du meilleur joueur européen de l'histoire.

"C'est irréel, c'est un parcours incroyable, mais j'espère encore marquer quelques paniers avant de disparaître dans un coucher de soleil", a souri Nowitzki (2m13) qui a promis il y a peu qu'il disputerait en 2017-18 une 20e et dernière saison.

La soirée a été marquée par un autre exploit retentissant, celui de Russell Westbrook qui affole les statistiques depuis le début de la saison et a battu son record personnel en inscrivant 58 points (21/39 aux tirs) devant Portland. Le meilleur marqueur du Championnat 2017-18 - il tourne à 32,1 points de moyenne - a amélioré de quatre points son ancien record. Il n'a été devancé cette saison que par les 60 points de Klay Thompson (Golden State).

OKC n'en pas moins perdu son 4e match consécutif, et six de ses dix derniers duels, et n'est plus que 7e à l'Ouest ce qui devrait lui proposer le redoutable collectif de San Antonio au 1er tour des play-offs.