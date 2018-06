Des marathoniens à l'assaut de la Grande Muraille de Chine (en images)

Comme chaque année depuis 1999, plusieurs centaines de personnes ont arpenté au pas de course la Grande Muraille de Chine pour un marathon vraiment pas comme les autres. En effet, cette course se distincte des parcours plus classiques puisqu'ici les marathoniens doivent gravir et descendre quelque 3.700 marches en pierre.