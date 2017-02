Dennis Rodman condamné à trois ans de mise à l'épreuve

L'ancienne star de Detroit et Chicago, reconnue pour ses talents de rebondeur, l'était aussi pour ses multiples tatouages, ses piercings et ses cheveux péroxydés a de plus fui avant l'arrivée de la police.

Rodman, 55 ans, était au volant de son 4x4, le 20 juillet, aux premières heures du jour, en Californie, quand il s'est engagé sur la bretelle d'accès à l'autoroute N.5, à Santa Ana, à contresens. Il a ainsi contraint le conducteur d'une BMW à percuter le muret latéral pour éviter une collision.

Rodman était absent lundi lors du prononcé de sa peine par le tribunal du Comté d'Orange.