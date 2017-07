Coville signe un nouvel exploit: traverser l'Atlantique en moins de 5 jours

Coville (Sodebo Ultim) est le premier marin à placer le record sous les 5 jours avec ce nouveau temps de référence de 4 jours 11 h 10 min. Et c'est tout un symbole pour le navigateur, qui avait amélioré la marque il y a 9 ans, ce qui était alors le premier de ses records.

Samedi, il a signé son 17e record en solitaire - pour un total 21 records -, sept mois après avoir pulvérisé le record du tour du monde en solo. Le 25 décembre, à sa 5e tentative, il est devenu le premier à passer sous les 50 jours avec une circumnavigation en 49 jours 3 h 4 min, soit 8 jours de moins que le précédent record.

Au large du sud ouest de l'Angleterre, Coville a passé la ligne fixée au cap Lizard à 17h29 GMT après avoir quitté New York mardi à 6h19 GMT. Il a mis 15 h 45 min de moins que le précédent record, établi il y a tout juste 3 jours et de façon imprévue, par son vieux rival des océans, Francis Joyon en 5 j 2 h 7 min (Idec Sport).

Bataille de records

"L'Atlantique Nord pour moi. C'est le premier record que j'ai tenté. C'est le temps de référence de tout le monde, c'est celui qui parle et qui est le plus tenté", a expliqué Coville lors d'une liaison avec son équipe réalisée durant sa traversée.

Ce record, tombé deux fois cette semaine, n'avait pas été battu depuis 4 ans.

Le marin de 49 ans a filé à vive allure durant les 4 jours et demi, soit 3039 milles nautiques (5628 km) parcourus à une moyenne de 28,35 noeuds (52,5 km/h). Et il a surpassé son plus redoutable adversaire, Francis Joyon (61 ans), détenteur du record du tour du monde en équipage (40 jours).

Les deux hommes bataillent sur l'eau à coups de records. Celui de la traversée de l'Atlantique en solitaire les oppose depuis 12 ans. En 2008, Coville chipe le record que Joyon possédait depuis 3 ans. En 2013, Joyon reprend la marque (5 j 02 h 56 min). Et l'améliore, dans une totale improvisation, le 12 juillet 2017.

Les deux hommes se trouvaient à New York la semaine dernière après avoir participé à une course inédite en équipage entre quatre des plus grands multicoques de la planète, les 'Ultime', reliant Saint-Nazaire à New York (The Bridge).

'Nerveux et tendu'

Joyon s'est pris au jeu du record de la traversée de l'Atlantique alors qu'il ramenait son bateau seul en France.

Coville, lui, avait planifié sa tentative avec pour objectif affiché de passer sous les 5 jours.

L'initiative de dernière minute de Joyon a fait sérieusement monter Coville en pression.

"Tu pars dans la nuit il y a du trafic, des orages, je passe un premier grain assez impressionnant et chaud, j'étais nerveux et tendu", a raconté Coville après avoir pris le départ. "C'est vraiment dur de s'extraire de New York. Ca allait vite sur mer plate. Tu sais aussi que c'est tout de suite qu'il faut être à fond".

Coville a dû faire réparer son bateau avant de s'élancer. Lors de The Bridge, le maxi-trimaran a percuté un thon, ce qui a endommagé le safran. La course a été particulièrement difficile pour Coville et son équipage. Un des équipiers et ami de Coville, Thierry Briend, a été victime d'un traumatisme crânien après être tombé violemment dans le bateau.

Toute l'équipe devait monter à bord de Sodebo Ultim samedi soir pour un retour direct en France. Coville est attendu à La-Trinité-sur-Mer dimanche en fin d'après-midi.