Coupe du monde : Les Red Lions opposés au Canada, à l'Inde et à l'Afrique du Sud

Les Belges joueront le premier match du tournoi face à ces derniers le mercredi 28 novembre à 17h00 (12h30 belges). Leur 2e match, contre l'Inde, se jouera le dimanche 2 décembre à 19h00 (14h30 belges). Leur dernière rencontre dans le groupe, face aux Sud-Africains, est programmé le samedi 8 décembre à 17h00 (12h30 belges).

Les douze autres équipes ont été placés dans les trois groupes suivants: Groupe A: Argentine (FIH 2), Espagne (FIH 8), Nouvelle-Zélande (FIH 9), France (FIH 18) Groupe B: Australie (FIH 1), tenante, Irlande (FIH 10), Angleterre (FIH 7), Chine (FIH 17) Groupe D: Pays-Bas (FIH 4), Malaisie (FIH 12), Allemagne (FIH 5), Pakistan (FIH 13).

Les vainqueurs de chaque groupe sont directement qualifiés pour les quarts de finale prévus les 12 et 13 décembre. Les 2e et 3e jouent des rencontres croisées les 10 et 11 décembre pour désigner les quatre derniers quarts de finaliste. Les demi-finales se joueront le 15 décembre et les finales le 16 décembre.