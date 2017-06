Comment Tiger Woods est-il devenu une immense star de la planète golf?

"N'est-il pas trop bon, au point qu'il porte préjudice à son sport ?" Cette question, plus d'un journaliste spécialisé en golf se l'est posée à la fin des années 90, tant les prestations de Tiger Woods étaient exceptionnelles. Eldrick Tont Woods, de son vrai nom : il doit son surnom de Tiger à un soldat vietnamien avec qui son père s'était lié d'amitié pendant l'une de ses deux missions au Vietnam. Il n'y a pas d'âge pour être bon. Dans le cas de Woods, l'excellence n'a pas attendu le nombre des années. Devenu professionnel en 1996, il a remporté les Masters un an plus tard. Avant même ses 30 ans, il avait déjà inscrit dix tournois majeurs à son palmarès. De quoi répondre amplement aux attentes des parents, des sponsors et de tout un pays. Woods est un enfant prodige. Il a débuté le golf à deux ans et avait déjà un club entre les mains à dix mois. Des blessures et des contretemps divers l'empêcheront de participer à l'US Open qui se tiendra du 12 au 18 juin. Tous les amateurs de golf le regrettent.

