Cleveland qualifié, Rockets et Wizards recollent

Cleveland, en patron, se qualifie

Les Cavaliers de Cleveland continuent tranquillement leur chemin vers la finale de la Conférence Est. Les coéquipiers de LeBron James, encore excellent hier soir (35 points, 9 rebonds et 6 passes), n'auront laissé aucune chance aux Raptors de Toronto, qui n'ont jamais semblé en mesure de rivaliser un seul instant face aux champions en titre dans cette série. À noter aussi la belle performance, encore une fois, de Kyrie Irving (27 points et 9 passes). Du côté des Raptors, belle copie rendue par Joseph (20 points et 12 passes) qui suppléait Kyle Lowry, blessé. DeRozan et Ibaka (22 et 23 points) auront donné un peu d'espoir aux fans canadiens, mais sans succès (109-102). Les Cavaliers rencontreront Boston ou Washington en finale.

Washington et Houston reviennent à 2-2

Le suspense est bien plus au rendez-vous dans l'autre demi-finale de la Conférence Est, où les Wizards de Washington sont parvenus à égaliser à 2 manches partout contre Boston. Les hommes de Scott Brooks ont pris l'ascendant dans un 3e quart-temps de feu (42-20) pour s'imposer finalement 121-102, avec un duo Wall-Beal encore flamboyant. Côté Celtics, Thomas termine avec 19 points et 5 passes. Prochain match à Boston dans la nuit du 10 au 11 mai.

Après avoir récupéré l'avantage du terrain en s'imposant à Houston dans le Game 3, les Spurs de San Antonio n'ont rien pu faire hier sur le parquet des Rockets (104-125). À Houston, James Harden termine son match à 28 points et 12 passes, Gordon 22 points. Chez les Spurs, Simmons pointe à 17 points, Leonard et Aldridge 16. Prochain match à San Antonio demain.