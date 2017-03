Cleveland doit s'employer pour battre les Lakers

Cleveland (46 v-23 d) conforte sa 1e place à l'Est. Il a profité de la défaite de Boston à Philadelphie 105-99. L'ailier croate Dario Saric a marqué 23 points au sein du collectif des Sixers qui confirme ses progrès. Les Celtics (44 v-26 d) jouaient sans Isaiah Thomas, en délicatesse avec un genou.

Battu coup sur coup à domicile par Portland (110-106) et à Memphis (104-96), San Antonio a assuré l'essentiel face à un modeste adversaire. Avec cette 53e victoire en 69 matchs, San Antonio, 2e à l'Ouest, compte deux victoires de retard sur Golden State (55 v-14 d).

Les luttes pour les 8e places à l'Est et à l'Ouest vont se poursuivre jusqu'au bout. Miami a plié devant Portland 104-115, se montrant incapable d'arrêter Damian Lillard et ses 49 points, à deux points de son record personnel. Le meneur a converti 9 de ses 12 essais à 3 points. Ce succès permet aux Trailblazers, 9es de la conférence Ouest (32 v-37 d) de revenir à une victoire de Denver qui occupe la 8e et dernière place qualificative pour les play-offs. Portland jouera dix de ses 13 derniers matchs à domicile. Miami (34 v-36 d) a reculé à la 9e place à l'Est derrière Detroit (34 v-36 d). Chicago est 10e (33 v-37 d). Indiana 6e (35 v-34 d) et Milwaukee 7e (34 v-35 d) ne sont pas du tout assurés de terminer dans le Top 8.