Cleveland assure, les Spurs corrigés (Vidéos)

Cleveland s'impose sans problème

Les coéquipiers de LeBron James abordaient ces demi-finales plus frais que les Raptors de Toronto, qui ont dû aller jusqu'au Game 6 pour éliminer des bons Bucks de Milwaukee. Au tour précédent, les Cavs, par contre, n'avaient connu aucune difficulté face à Indiana, se permettant même d'infliger un "sweep" à la bande à Paul George. Contre les Raptors, Cleveland menait déjà de 14 points à la mi-temps pour finalement s'imposer 116-105, avec un LeBron James en "mode Play-Offs" à 35 points et 10 rebonds, Kyrie Irving 24 points et Thompson en 'double-double' avec 11 points et 14 rebonds. Du côté canadien, à noter la belle performance de Lowry, qui termine avec 20 points et 11 passes.

Houston corrige les Spurs

Les San Antonio Spurs sont passés complètement à côté de leur premier match, hier soir, et s'inclinent lourdement 99-126 sur leur parquet face aux Rockets de Houston. Après avoir connu quelques difficultés contre Memphis au premier tour, les hommes de Popovich se sont frottés à une formation texane très solide, qui sort, elle, d'un premier tour mieux géré (4-1 contre Oklahoma). James Harden a marqué 20 points et délivré 14 passes, Ariza termine avec 23 points et Capela 20 (et 13 rebonds). Houston a été impressionnant derrière l'arc, avec 22 tirs à 3 points transformés.

Cette nuit, Boston-Washington (1-0) et le premier match entre Golden State et Utah.