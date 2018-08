Charline Van Snick déroche l'argent au GP de judo de Budapest

Charline Van Snick, 9e mondiale, a battu successivement sur ippon l'Azerbaïdjanaise Gultaj Mammadaliyeva (IJF 104), la Russe Daria Bobrikova (IJF 77) puis l'Espagnole Nina Esteo Linne (IJF 89). En demi-finales, la Liégeoise était opposée à l'Israéliene Gili Cohen (IJF 12). Pour leur quatrième combat en face à face, Van Snick s'est imposée sur un nouvel ippon, elle qui mène désormais 3-1 aux confrontations directes.

En finale, la médaillée de bronze aux JO 2012 a été battue au Golden Score par la Japonaise Natsumi Tsunoda (IJF 10), vice-championne du monde l'an dernier. la Liégeoise a concédé un ippon après 52 secondes dans la prolongation. Fin juillet, Van Snick avait décroché déjà une médaille d'argent, au GP de Zagreb en Croatie. En moins de 48 kg, Anne Sophie Jura (IJF 24) a aligné de son côté deux victoires contre la Portugaise Joana Diogo (IJF 25) et l'Italienne Francesca Giorda (IJF 117) avant de perdre face à la Japonaise Tamami Yamazaki (IJF 119).

Envoyée en repêchages, la Tournaisienne a écarté la Russe Sabina Giliazova (IJF 27) avant de s'incliner contre la Kosovare Distria Krasniqi (IJF 110) dans le match pour la 3e place. Mina Libeer (IJF 43), en -57kg, a été battue d'entrée par la Slovène Kaja Kajzer (IJF 20). En moins de 66kg, Kenneth Van Gansbeke (IJF 28) et Gourgen Aleksanyan (IJF 247) se sont également inclinés d'entrée.

Le premier a subi la loi du Polonais Patryk (Wawrzyczek (IJF 90), le second a perdu contre l'Italien Matteo Piras (IJF 112). Samedi, Roxane Taeymans (IJF 22/-70 kg), Matthias Casse (IJF 9) et Sami Chouchi (IJF 36), tous les deux en -81 kg, monteront sur les tatamis. Sophie Berger (IJF 91/-78 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg), 4e mondial, seront au programme dimanche en Hongrie.