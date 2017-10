Charleroi gagne à Pardubice 75-92 et prend une option sur la phase de groupes

Les Carolos menaient 37-41 à la pause. Les deux équipes étaient à égalité au moment d'aborder le dernier quart (58-58). La dernière période a tourné à la démonstration. Les 5es du dernier championnat ont dominé les Tchèques 17-34. Cet écart de 17 points constitue une très belle option avant le match retour (le 11 octobre 20h30) et la qualification pour la phase de groupes. Thomas (22 pts, 6 rbs, 4 ass) fut avec Grant (18 pts, 7 ass) et Gibbs (15 pts, 3 ass) le Spirou le plus en vue.

En soirée, Mons-Hainaut jouera son 200e match européen en accueillant les Bulgares de Beroe au même stade de la compétition. Lundi soir, Anvers et le Brussels ont été éliminés au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et reversés en phases de groupe de la Coupe d'Europe