Bolt souffre d'une déchirure et aura besoin de trois mois de réhabilitation

La première hypothèse évoquée était celle d'une crampe mais il s'agit en fait d'une déchirure musculaire, a fait savoir Bolt sur son compte Twitter en postant une photo, rapidement enlevée, de l'IRM effectué sur sa jambe gauche.

"Malheureusement, j'ai une déchirure de la jonction myotendineuse du biceps fémoral au niveau de ma cuisse gauche. Il me faudra trois mois de réhabilitation."

Avant de supprimer son Tweet, Bolt s'est expliqué à propos des raisons qui l'ont poussé à publier ce cliché. "D'habitude, je ne rends pas publics mes examens médicaux mais j'ai entendu que des gens émettaient des doutes par rapport au fait que je me sois réellement blessé. Je n'ai jamais trompé mes fans et je voulais courir une dernière fois pour eux."

À cause de cette blessure, Bolt ne pourra pas participer à un match de football caritatif qui se disputera le 2 septembre prochain à Old Trafford entre son club de coeur, Manchester United, et le FC Barcelone.