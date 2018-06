Benoît Lecomte commence sa traversée du Pacifique à la nage (en images)

Vingt ans après avoir bravé tempêtes, requins, piqûres de méduses dans l'Atlantique, Lecomte, 51 ans depuis dimanche, se lance dans la première traversée à la nage du Pacifique pour alerter sur la pollution des océans envahis de plastique et réaliser avec l'aide d'une équipe de huit personnes plus d'une douzaine de recherches sur les océans et le corps humain. "Je suis très impatient de me lancer", a-t-il déclaré l'air calme et confiant aux journalistes de l'AFP sur place juste avant le départ.

Enveloppé de sa combinaison de néoprène, palmes aux pieds, par une légère brise fraîche, il s'est élancé peu après 09h00 (00H00 GMT), accompagné sur une centaine de mètres à la nage par sa fille de 17 ans et son fils de 11 ans, qui sont ensuite revenus à terre. Quelque 70 personnes ont assisté à la scène.

Des membres de sa famille et des proches, émus, se donnaient l'accolade. "Oui, il y a beaucoup d'émotion surtout pour les amis qui ont fait la traversée pour amener le bateau jusqu'ici. Ils se sentent très attachés au projet et c'est très émouvant pour beaucoup de gens ici", a commenté juste avant de partir M. Lecomte. Des habitants de la localité de Choshi, située à quelque deux heures de route de Tokyo, étaient venus aussi, ainsi que des responsables officiels locaux, qui distribuaient des souvenirs et ont souhaité bonne chance à l'équipe.

Le voilier à coque d'acier de 20 mètres, sur lequel il dormira la nuit après une huitaine d'heures de nage quotidienne et prendra ses repas soir et matin, s'était éloigné de la côte avant lui, ainsi qu'un bateau pneumatique électrique, qui sera aussi du voyage. En nageant huit heures, il brûlera chaque jour 8.000 kilocalories (kcal). Le voilier part chargé de 2,8 tonnes de nourriture.

"Ben" Lecomte, architecte français installé aux Etats-Unis depuis plus de 25 ans, s'est préparé physiquement et mentalement à cette tâche titanesque pendant sept ans, au cours desquels il a mis son métier entre parenthèses. "Le mental est beaucoup plus important que le physique", avait-il confié à l'AFP peu avant l'aventure. "Il faut faire en sorte de toujours penser à quelque chose de positif. Les ennuis commencent lorsque vous n'avez plus de quoi occuper votre esprit".

Benoît Lecomte traversera la partie nord du "continent de plastique", accumulation de particules de plastique désagrégé par le soleil et l'eau de mer qui selon une étude récente s'étendent sur une surface équivalente à trois fois la France et entrent dans la chaîne alimentaire. Son équipe prélèvera des échantillons avec l'ambition de constituer la plus vaste base de données sur ces particules. Elle fixera de petites balises sur les gros débris afin d'en suivre la trajectoire. Une multitude d'animaux marins meurent en ingérant sacs et objets en plastique.

"C'est un problème énorme et aussi un problème que nous pouvons résoudre parce que nous l'avons créé", estime Ben Lecomte, résolument positif. "Les plastiques à usage unique par exemple, si nous cessons de les utiliser, cela fera une immense différence".