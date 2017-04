Basket: North Carolina devient champion universitaire après sa victoire sur Gonzaga (VIDEO)

North Carolina, ancienne université du légendaire Michael Jordan, s'est offert le titre NCAA pour la sixième fois de son histoire après 1957, 1982, 1993, 2005 et 2009.

Les "Tar Heels" ont surtout effacé leur désillusion de la finale 2016 où ils s'étaient inclinés de justesse face à Villanova (77-74).

Cette finale indécise, disputée devant 77.000 spectateurs, a basculé en faveur de North Carolina à trente secondes de la sirène grâce à un panier d'Isaiah Hicks, puis un contre de Kennedy Meeks.

Pour sa première participation à une finale NCAA, Gonzaga qui avait abordé cette finale avec un bilan impressionnant de 37 victoires en 38 matches, a viré en tête à la pause (35-32). Mais les "Zags" ont été pénalisés par les fautes à répétition de leurs intérieurs, Zach Collins et Przemek Karnowski.

A noter que dans l'unique rencontre NBA de la nuit, les Timberwolves du Minnesota ont battu d'un petit point les Trail Blazers de Portland, avec un Karl-Anthony Towns et un Andrew Wiggins très inspirés (110-109). Portland et Minnesota sont respectivement 8 et 12e de la Conférence Ouest. Reprise de la NBA ce soir avec notamment: Cleveland-Orlando, Spurs-Memphis, New York-Chicago et Golden State-Minnesota.