Bart Swings va-t-il décrocher la 1e médaille belge aux JO d'hiver depuis 20 ans?

Les résultats de Team Belgium sont actuellement décevants à Pyeongchang. Seuls Swings à réussi à obtenir un diplôme olympique, à savoir terminer parmi les huit premiers. Il l'a fait à trois reprises, avec une sixième place dans les 5.000 et 1.500 mètres et une 8e dans le 10.000 mètres. De plus, Swings a réussi par trois fois à établir son record personnel sur une piste en basse altitude.

Le niveau de la forme est optimal. De plus, le départ groupé est la course dans laquelle il estime avoir les meilleures chances. Swings pourra mettre en pratique sa grande expérience de roller dans cette course en peloton sur seize tours.

"Il est important de répondre présent au bon moment, en sachant quand attaquer", a-t-il déclaré vendredi après sa dernière séance d'entraînement. "Mais je dois d'abord passer la demi-finale. C'est le premier obstacle. Ensuite, nous aborderons la finale.

Le départ groupé débute par deux demi-finales, à 20h45 et 21h00 en Corée du Sud (12h45 et 13h00 en Belgique). Seize patineurs (huit par course) passent en finale (à 22h00, 14h00 en Belgique).

Si Swings réussit à décrocher une médaille dans l'Ovale de Gangneung, il suivra les traces de son ancien coach Bart Veldkamp. En 1998, le patineur néerlandais naturalisé avait pris le bronze sur 5.000 mètres à Nagano au Japon. Depuis lors, la délégation belge est toujours revenue les mains vides des Jeux Olympiques d'hiver.

Vendredi, Mathias Vosté, un autre patineur belge présent sur la glace olympique a fini 35e (et avant-dernier) du 1.000 mètres, bien qu'il ait patiné avec une déchirure musculaire. Vosté s'était auparavant classé 23e sur 1.500 mètres et 32e sur 500 mètres.

La patineuse artistique Loena Hendrickx s'est produite dans l'ice Arena de Gangneung. Elle a réussi la 14e performance dans le programme libre. Elle se classe 16e au final, après avoir occupé le 20e rang à l'issue du programme court. Son frère aîné Jorik avait fini 14e de l'épreuve masculine à Pyeongchang.