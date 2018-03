Bart Swings, médaillé d'argent à Pyeongchang, a vécu "des journées très agitées"

Il avait néanmoins recommencé à faire du vélo pendant une heure et demie le matin. "J'ai bien digéré le voyage, mais les journées ont été bien remplies et je ressens encore un peu de fatigue", a dit le Louvaniste.

"Après être rentré en Belgique lundi soir, ce fut très agité", a reconnu Swings. "Il y a eu beaucoup d'attention de la presse, une émission télévisée et je me suis encore rendu chez le Premier ministre. Un homme très avenant, Charles Michel. Ce fut l'un des moments les plus relaxants de ces derniers jours."

Le roi Philippe a également suivi de près la performance de Swings. "C'est vrai", Swings souriant. "J'ai reçu le message samedi, alors que j'étais occupé avec le contrôle antidopage, que le roi allait appeler. Une demi-heure plus tard, c'est arrivé alors que j'étais en voiture. J'étais un peu stressé, mais à la fin tout s'est très bien passé. Je ne sais pas si c'est un vrai connaisseur de patinage. Mais il m'a félicité et remercié d'avoir donné une première médaille à la Belgique."

"Depuis mon retour au pays, j'ai pris de plus en plus conscience de la valeur de cette médaille. En Corée du Sud, l'agitation était déjà grande, mais quand vous voyez toute cette agitation ici. Cela a clairement eu un impact majeur. Et j'en suis heureux. J'espère que cela stimulera le patinage en Belgique. Et en plus du patinage, il y a aussi le patinage sur piste courte. Parce qu'il n'y a pas de piste de 400 mètres en Belgique. Le roller est une alternative parfaite au patinage sur glace."