Armel Le Cléac'h prend la mer avec son "bel oiseau"

Le vainqueur du dernier Vendée Globe (2016/2017) a quitté le port de Lorient sur le Maxi Banque Populaire IX, un maxi-trimaran de la catégorie très élitiste et récente des Ultim (32 m de long pour 23 m de large maximum), mis à l'eau le 30 octobre 2017.

Avec lui, 5 équipiers, histoire de pousser la machine à fond avant d'être seul maître à bord. Parmi eux, un grand nom de la course au large: Franck Cammas, vainqueur de la Route du Rhum (2010) et de la Volvo Ocean Race (2012). Mais pas que. Le marin sait aussi faire voler les bateaux, une expérience qu'il a enrichie lors de la dernière coupe de l'America aux Bermudes.

"Avec ce bateau-là, on arrive à aller très rapidement à deux fois la vitesse du vent, c'est fabuleux", décrit à l'AFP Le Cléac'h. "Et il y a cette sensation de vol. Quand le bateau se retrouve à des dizaines de centimètres au-dessus de l'eau sur l'ensemble des coques, il y a un côté planant. On surfe dans une certaine stabilité, on ne joue pas les équilibristes. Ce n'est pas violent. Mais on sent qu'il y a de la tension de partout, ça reste une Formule 1".

- 'Aller dans la grosse mer' -

Son multicoque est le dernier-né d'une flotte de bateaux magiques, qui s'affronteront en décembre 2019 lors d'une course inédite entre Ultim autour du monde en solitaire. Dans la bataille il y aura François Gabart (Macif), détenteur du record du tour du monde en 42 jours depuis le 17 décembre 2017, et Thomas Coville (Sodebo), auteur du précédent record le 25 décembre 2016 (49 jours).

D'ici-là, il n'y aura qu'un seul grand rendez-vous avec la Route du Rhum, mythique course en solitaire dont le départ sera donné le 4 novembre à Saint-Malo pour rallier Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Alors pas de temps à perdre pour Le Cléac'h.

"Armel est impatient de faire cette traversée de l'atlantique, de découvrir ce bel oiseau au large. On a fait beaucoup de sorties à la journée, maintenant il faut aller dans la grosse mer", explique le directeur sportif de la team Banque Populaire, Ronan Lucas, qui souligne que le bateau atteint rapidement entre 37 et 40 noeuds de vitesse en moyenne (68,5 à 74km/h).

"Ca va être une belle transat. D'ici dimanche soir, on aura fait quasi la moitié de la transat, ça va aller vite au début", précise Lucas, qui projette une arrivée jeudi.

Outre Cammas, Le Cléac'h sera épaulé de Billy Besson, quadruple champion du monde en catamaran de sport, de Charlie Dalin, étoile montante de la course au large, et de Pierre-Emmanuel Hérissé, directeur technique de la team.

"Ce qui est compliqué à imaginer c'est d'aller vite et de réussir à le faire tout seul. Au fur et à mesure, c'est moi qui vais devenir l'acteur principal et c'est à moi d'être prêt pour le moment où je serai tout seul à bord. La Route du Rhum c'est demain", conclut le marin.