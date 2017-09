Annulation du marathon de Montréal, en cause... la canicule !

"On ne peut pas se permettre d'un point de vue sécuritaire d'avoir des coureurs qui vont courir 4, 5 ou 6 heures sous une chaleur qui va approcher 35 degrés en ressenti avec l'humidité", a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'événement, Vanessa Lyssan.

Le thermomètre devrait monter dimanche au maximum à 28 degrés Celsius, selon les prévisions météorologiques d'Environnement Canada

Environ 5.000 coureurs étaient inscrits à cette épreuve de 42,2 km, endeuillée en 2015 par le décès d'une jeune femme et l'hospitalisation d'une dizaine de personnes en raison à l'époque de la chaleur.

"C'est un événement qui est devenu depuis plusieurs années très inclusif et on est devenu un grand festival de la santé. Ce n'est plus nécessairement un événement axé sur l'élite" et "on court un grand risque d'avoir trop de malaises. Ce serait juste irresponsable", a justifié Vanessa Lyssan.

Les marathoniens déçus pourront se replier sur le semi-marathon, maintenu dimanche mais dont le départ de l'emblématique pont Jacques-Cartier sera avancé d'une heure. Au total, 30.000 athlètes doivent participer à des épreuves allant du kilomètre au semi-marathon au cours du weekend.

Montréal connaît depuis dix jours un temps sec, avec des températures dignes du mois de juillet, approchant les 30 degrés au thermomètre.