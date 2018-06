Alonso remporte les 24 Heures du Mans avec Toyota et s'approche de la "Triple couronne"

Fernando Alonso, coéquipier de Stoffel Vandoorne en F1, s'est adjugé la deuxième partie de la Triple couronne du sport automobile, après avoir déjà triomphé au Grand Prix de F1 de Monaco en 2006 et 2007. Il lui faudra encore gagner les 500 Miles d'Indianapolis, où il abandonné l'année dernière après avoir mené la course, pour rejoindre le Britannique Graham Hill dans l'histoire du sport automobile. Le double champion du monde de F1 a, malgré son statut de néophyte sur le circuit manceau, réalisé une course presque parfaite. Il a notamment impressionné lors de son relais de nuit, résorbant une grande partie du retard sur la N.7 alors en tête. Dans la catégorie LMGTE Pro, la Porsche 911 RSR N.92 de Laurens Vanthoor, coéquipier du Danois Michael Christensen et du Français Kevin Estre, s'est imposée.