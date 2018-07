A Londres, un centre équestre remède contre la fatalité

Ici, peu de cavaliers auraient un jour pensé pouvoir monter à cheval régulièrement. Des enfants de tous âges, dont certains ont des problèmes de comportement, participent aux activités. Ils viennent, pour la plupart, de Brixton, un quartier du sud de la capitale présentant une forte diversité ethnique, et où habite une large communauté antillaise.

Le club est bordé d'un côté par des tours d'habitation, et de l'autre par une voie ferrée. Bien qu'un monde le sépare des écuries royales d'Ascot, les plus prestigieuses du Royaume-Uni, il bénéficie depuis 2009 du parrainage de l'épouse du prince Charles, la duchesse Camilla. Pour le plus grand plaisir des adhérents du club, celle-ci a même eu l'occasion de faire visiter le site à sa belle-mère, la reine Elizabeth II, grande passionnée de chevaux.

Pour de nombreux enfants, ce centre équestre est havre de paix. Ils peuvent passer ici plusieurs heures aussi bien à monter les cheveux qu'à nettoyer les écuries. Certains sont si investis qu'ils imaginent leur avenir professionnel dans un domaine en lien avec les chevaux ou les courses.

"C'est un lieu très important pour nous parce qu'il y a beaucoup de trafics autour des gangs par ici", explique à l'AFP Abdus Mellah, un jeune garçon de 14 ans, membre du club comme ses deux soeurs. "Les enfants qui vivent dans ces quartiers ne veulent pas forcément faire partie d'un gang. En passant leur temps ici, ils restent à l'écart des ennuis".

L'an dernier, Abdus a participé à une course de poneys à Ascot. Récemment, il a passé une semaine au centre d'entrainement de James Fanshawe, un entraineur britannique reconnu. Il voudrait devenir comptable auprès d'un entraineur, et apprécie que le club Ebony s'intéresse à son orientation professionnelle. "Ce club offre l'opportunité d'avoir une première expérience dans la vie active" s'enthousiasme-t-il. "Ici, ils prennent soin de vous, se soucient de vos études, vous suivent jusqu'à vos 25 ans, et peuvent vous obtenir un emploi pour la suite".

- 'Vertus thérapeutiques' -

A travers son propre parcours, Radhika Nagar, l'une des deux éducatrices employées au club, témoigne du soutien et du réconfort qu'elle a trouvés en venant s'occuper des chevaux. "L'amour des chevaux m'a aidé quand j'étais enfant, alors que je venais d'un milieu difficile", témoigne-t-elle. "Ils peuvent vous sentir, vous toucher, comme un être humain. Ils perçoivent comment vous vous sentez, si vous êtes dans un bon ou un mauvais jour".

David Fleming, l'un des responsables du centre, reconnait avoir changé d'avis sur l'impact que peuvent avoir les chevaux sur les enfants depuis qu'il a pris ses fonctions au sein de la structure il y a un an. "Il y a quelques années, j'étais un peu cynique sur les vertus thérapeutiques que pouvaient avoir les chevaux sur les individus, mais cette expérience m'a ouvert les yeux", admet-il.

"Il y a par exemple un enfant qui vient ici depuis quatre ou cinq ans. Au début, il ne parlait a personne, ne regardait personne dans les yeux, les gens pensaient qu'il avait un problème", raconte-t-il. "Mais une éducatrice qui travaille ici l'a aidé. Ce garçon est devenu une personne très différente, et il souhaite maintenant travailler dans le secteur des courses hippiques".

Âgée de 14 ans et volontaire dans le club, où elle vient prêter main forte quatre à cinq fois par semaine, Zoé estime que sa vie a été transformée au contact des chevaux. "Mes amies s'ennuient probablement chez elles, ou alors elles trainent ensemble dehors. Je préfère être ici" affirme la jeune fille, qui veut devenir vétérinaire. "Quand on a des problèmes et qu'on vient au club, on peut les laisser à la porte en arrivant !", se réjouit-elle.