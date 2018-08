À 12 ans, il remporte un tournoi pro de fléchettes

"Il sera indiscutablement un grand joueur de fléchettes", a tweeté Ricky Evans après avoir perdu en demi-finale du Cambridgeshire Open. Evans, 57e mondial avait déjà pris part à trois reprises au World Professional Darts Championship au légendaire Lakeside Country Club mais il s'est cassé les dents sur Leighton Bennett, un gamin de 12 ans qui, en finale, a battu (5-0) l'expérimenté Rhys Haden (23), décrochant ainsi son premier prize money : 1000 £, soit l'équivalent de 1114 euros. "Ça fait des mois que Leighton veut s'acheter une nouvelle montre", dit son père, Scott à la BBC. "Il a des goûts de luxe et voudrait une Rolex mais pour ça, il faudra qu'il gagne encore quelques tournois."

Bennett a commencé à jouer aux fléchettes à l'âge de 8 ans. L'an dernier, pour la première fois, il a été sélectionné dans l'équipe du Comté du Lincolnshire. Du jamais vu! "Je m'entraîne chaque jour pendant au moins quatre heures avant et après l'école. Le soir, j'essaye aussi de disputer quelques matches. L'an dernier, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Phil Taylor qui, pour moi, sera toujours le meilleur joueur du monde. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'une façon d'arriver au sommet : s'entraîner le plus possible. Phil est mon héros depuis le premier jour que je joue aux fléchettes."

Au Cambridgeshire Open, Bennett a établi un record : jamais un enfant de 12 ans n'avait remporté un tournoi pour adultes organisé par la British Darts Organisation. "Il est difficile de dire où il arrivera", dit Ricky Evans, qu'il a battu en demi-finale. "Mais il a un grand atout : il n'a pas de nerfs alors que, dans certains matches, il m'arrive encore de trembler. Je n'ai jamais vu ça."

Par Chris Tetaert