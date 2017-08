7 come-backs légendaires

Ces sept-ci avaient réellement mis un point final à leur carrière avant de décider de s'y remettre malgré tout. Ce sont tous des hommes, car à l'exception de l'une ou l'autre joueuse de tennis, les femmes ne changent apparemment jamais d'avis après avoir annoncé leur retraite.

His Airness a donné l'impression de ne jamais avoir arrêté : il a encore remporté trois titres NBA et battu bon nombre de records.

George Foreman

Boxe

Fin de carrière : 1977 (28 ans)

Come-back : 1987 (38 ans)

Succès : ****

George Foreman est de la même génération qu'Ali, contre qui il a perdu le fameux Rumble In The Jungle au Zaïre en 1974. En 1977, Foreman s'était reconverti pasteur. Dix ans plus tard, il a effectué un come-back, et après une série de 24 victoires, Big George put combattre une première fois pour le titre mondial en 1991. Il a été battu par Evander Holyfield. Trois ans plus tard, il a gagné malgré tout, avec un peu de chance, contre Michael Moorer, et a donc reconquis, après 20 ans, le titre qu'il avait perdu contre Ali. Ce n'est qu'en 1997 qu'il a définitivement remisé les gants, à près de 49 ans.

Muhammad Ali

Boxe

Fin de carrière : 1979 (37 ans)

Come-back : 1980 (38 ans)

Succès : *

MuhammadAli avait déjà dû interrompre sa carrière entre 1967 et 1970 en raison d'une suspension (qui lui a été infligée parce qu'il avait refusé d'aller combattre au Vietnam avec l'armée américaine).

Comme il n'était plus boxeur, le titre mondial des poids lourds était vacant en 1979. Un an plus tard, il a tenté de le reprendre, mais il n'a pas réussi à être champion du monde une quatrième fois, étant battu sans rémission par Larry Holmes (par K.O. technique) et un an plus tard par Trevor Berbick.