3 questions à Jean-Pierre Delchef, président de l'AWBB

On dirait que le basket belge ne s'est jamais aussi bien porté. Quelle est votre opinion ?

Jean-Pierre Delchef, président de l'AWBB: Le basket belge est en plein boom, il ne s'est jamais aussi bien porté ! Nous avons eu un été 2017 exceptionnel.

Les Belgian Cats ont décroché le bronze aux championnats d'Europe et sont qualifiées pour le championnat du monde l'année prochaine qui auront lieu à Ténérife! Les U18 Belgian Cats ont été sacrées championnes d'Europe, à Sopron en Hongrie. Les Wheelchair Belgian Lions ont remporté haut la main les championnats d'Europe en série C, qui se disputaient fin juillet en Tchéquie. Les U16 sont en quart de finale du championnat d'Europe et ont une chance de podium. Finalement, nos U18 LIONS 3×3 sont champions du monde, après avoir tout raflé à Chengdu en Chine.

Et pour couronner le tout, les Belgian Lions s'envolent la semaine prochaine pour la Turquie où les matches de poule, en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale du Championnat d'Europe, ont lieu à Istanbul. On leur souhaite bien évidemment un résultat à la hauteur de leurs ambitions.

L'intégration de l'équipe nationale de basket en chaises dans le basket-ball "valide" est-elle une première en sport ?

Oui c'est une première. Avant cela, le handi-basket était un peu à part, puis il y a eu la dissolution de l'équipe nationale.

En 2016, Jacques Wilmus est venu nous trouver pour nous annoncer qu'avec Marc De Vos, ils allaient relancer l'équipe nationale de basket en chaises, que tous les joueurs étaient là, avec énormément de potentiel. Mais avant de les voir jouer, nous ne pouvions pas juger cela. Et quand on les a vus jouer, on oublie tout, les chaises, le handicap, on ne voit plus que des joueurs jouant au basket, les dribbles et les paniers !

On a quelque peu travaillé à l'envers, l'équipe nationale de Wheelchair Belgian Lions a été relancée avant même d'avoir des résultats en championnat domestique. Et cette collaboration va bien entendu se poursuivre.

En quoi le match contre l'Espagne revêt un caractère exceptionnel ?

L'Espagne est championne d'Europe en titre, et c'est un des ténors du basket européen et mondial. De plus, il est extrêmement rare que cette équipe se déplace à l'étranger pour des matches amicaux de préparation. C'est donc un très grand honneur pour la Belgique de les accueillir.

A souligner que les Belgian Lions les ont battus il y a quinze jours. Les Espagnols sont donc habités ce soir par un très fort sentiment d'une revanche à prendre sur le parquet de Forest National. Cela promet du beau spectacle !