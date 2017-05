20 km de Bruxelles : Le Kenyan David Maru s'impose

Le départ de cette 38e édition a été donné vers 10h00 par la Princesse Astrid, en présence du Premier ministre Charles Michel (MR) et du bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur (PS). Le Kenyan a bouclé le parcours en 1h00:37, devançant ses compatriotes Daniel Rotich Chebolei (1h00:41) et Noah Kemei Kipsang (1h01:33). Premier Belge, Dennis Laerte, a terminé 5e et a signé un temps de 1h04:19.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Belge Sophie Hardy en 1h13:42. Pas moins de 126 nationalités étaient représentées parmi les quelque 40.000 coureurs qui ont sillonné dimanche la capitale à l'occasion de la course bruxelloise.

La Croix-Rouge a procédé à 487 interventions, aucune urgence vitale

Les bénévoles de la Croix-Rouge, présents tout le long du parcours des 20 km de Bruxelles, ont procédé dimanche à 487 interventions, dont 23 évacuations vers les hôpitaux. "Il n'y a eu aucune urgence vitale", a précisé la porte-parole de l'organisation, Nancy Ferroni, peu après 15h30, dans un bilan définitif.

Les secouristes sont essentiellement intervenus pour des cas d'hyperthermie, de déshydratation, des douleurs musculaires et des blessures.

Il n'y a eu aucune urgence vitale, "ce qui montre que les conseils prodigués avant la course ont été bien suivis", a ajouté Nancy Ferroni.